Войска КНДР могут присоединиться к боевым действиям в Донецкой области, – глава ЦПД

Северокорейские военные уже присутствуют на оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой области. Россия планирует использовать их для усиления своих позиций на фронте.

Россия готовится использовать подразделения военных из Северной Кореи на боевых позициях в Донецкой области. Об этом рассказал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко во время телемарафона.

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Почему северокорейские войска могут напасть на Украину

Инженерные войска из КНДР уже некоторое время находятся на временно оккупированных территориях Украины. По словам руководителя ЦПД, эти подразделения сначала были привлечены к инженерным работам в Донецке, но появилась вероятность, что российские военные применят их в боевых действиях именно на Донецком направлении.

Обратите внимание! Чтобы замаскировать участие военных КНДР, их планируют переодеть в российскую форму, выдать российские документы и смешать с другими подразделениями, в частности, с военными калмыцкого и бурятского происхождения, что усложнит их идентификацию.

После первичной "обкатки" на Донецком направлении эти подразделения планируют привлекать к боевым действиям на других позициях.

Коваленко отметил, что присутствие северокорейских военных в оккупированных районах может представлять дополнительную угрозу для украинских сил, и подчеркнул важность не преуменьшать этот риск.

Напомним, по словам Сергея Кислицы войска из КНДР начнут участвовать в боевых действиях против ВСУ с ноября.

Недавно также стало известно, что около трех тысяч северокорейских военных привезли в Курскую область России и разместили примерно в 50 километрах от украинской границы.