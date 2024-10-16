Это огромная угроза дальнейшей эскалации, – Сибига об участии КНДР в войне против Украины

Участие военных КНДР в полномасштабной войне России против Украины – это огромная угроза дальнейшей эскалации. Речь идет о масштабировании вооруженной агрессии.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины. Андрей Сибига подчеркнул, что речь идет не о наемниках, а о подразделениях вооруженных сил КНДР, передает 24 Канал.

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МИД об участии КНДР в войне против Украины

Министр отметил, что мы подходим к новой фазе, новым реалиям войны, российской агрессии. Ведь в этом случае, как уже озвучил Владимир Зеленский, речь идет не о наемниках.

Мы говорим о подразделениях вооруженных сил Северной Кореи, которые будут участвовать на стороне России в вооруженной агрессии против Украины. Мне кажется, что речь идет о масштабировании вооруженной агрессии. Это серьезный вызов международному сообществу. Должна быть твердая реакция и предотвращение дальнейшей эскалации,

– подчеркнул глава МИД.

Заметил, что это будет огромная угроза, как и возможные поставки баллистических ракет из Ирана. Министр подчеркнул, должны быть жесткие ответы, в частности, санкции.

"Должна быть дальнейшая изоляция этих стран, этой оси зла, которая формируется вокруг России, – это Северная Корея, Иран с их военной помощью, это Сирия и это Россия, и Беларусь", – подчеркнул Андрей Сибига.