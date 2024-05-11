В то же время аналитики Южной Кореи предостерегают, что эти РСЗО вместе с ракетами могут также поставлять в будущем России. Кроме того, КНДР, вероятно, будет использовать комплексы для собственных агрессивных действий.
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КНДР могла создать новую РСЗО
Северокорейские государственные СМИ сообщили, что Ким Чен Ын накануне наблюдал за испытанием управляемых снарядов для "технически обновленной версии" 240-миллиметровой реактивной системы залпового огня. Считается, что эта система оружия направлена на удары по столице Южной Кореи.
В КНДР также заявили, что восемь снарядов, выпущенных из системы залпового огня, "поразили точечные цели", утверждая, что "испытание продемонстрировало разрушительную силу комплекса". Тем временем северокорейский лидер призвал увеличить производство снарядов и артиллерийского оружия до "высочайшего уровня".
Вскоре будет сделано значительное изменение в повышении боеспособности артиллерии нашей армии,
– сказал Ким.
Между тем северокорейские СМИ отметили, что "обновленная" реактивная система залпового огня с высокой мобильностью и концентрацией огня имеет "автоматическую комбинированную систему управления огнем". По предварительным данным, эти комплексы будут развернуты в подразделениях Корейской народной армии в рамках замены оборудования с 2024 по 2026 годы.
Эксперты утверждают, что Северная Корея, похоже, наращивает разработку ракетных снарядов, пытаясь поставлять их в Россию для использования в войне против Украины. Также КНДР стремится удвоить испытания оружия против Южной Кореи.
Сколько ракет КНДР передала России уже
- Журналисты BBC раскрыли данные, сколько ракет КНДР передала России в качестве помощи в войне против Украины. По данным издания, из КНДР в Россию было отправлено по меньшей мере 7 000 контейнеров, наполненных более чем миллионом снарядов и ракет "Град".
- Команда Conflict Armament Research проанализировала сотни компонентов этого оружия, из чего стало известно, что ракеты КНДР насыщены новейшими западными технологиями. Это означает, что Северной Корее, которая находится под очень строгими санкциями, все равно удается получить все необходимое для производства оружия, причем с необычайной скоростью.
- Доктор Джеффри Льюис, эксперт по северокорейскому оружию и нераспространению в Институте международных исследований Миддлбери, прогнозирует, что в будущем Северная Корея станет крупным поставщиком ракет в страны блока Китай – Россия – Иран.