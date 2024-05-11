В то же время аналитики Южной Кореи предостерегают, что эти РСЗО вместе с ракетами могут также поставлять в будущем России. Кроме того, КНДР, вероятно, будет использовать комплексы для собственных агрессивных действий.

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КНДР могла создать новую РСЗО

Северокорейские государственные СМИ сообщили, что Ким Чен Ын накануне наблюдал за испытанием управляемых снарядов для "технически обновленной версии" 240-миллиметровой реактивной системы залпового огня. Считается, что эта система оружия направлена на удары по столице Южной Кореи.

В КНДР также заявили, что восемь снарядов, выпущенных из системы залпового огня, "поразили точечные цели", утверждая, что "испытание продемонстрировало разрушительную силу комплекса". Тем временем северокорейский лидер призвал увеличить производство снарядов и артиллерийского оружия до "высочайшего уровня".

Вскоре будет сделано значительное изменение в повышении боеспособности артиллерии нашей армии,

– сказал Ким.

Между тем северокорейские СМИ отметили, что "обновленная" реактивная система залпового огня с высокой мобильностью и концентрацией огня имеет "автоматическую комбинированную систему управления огнем". По предварительным данным, эти комплексы будут развернуты в подразделениях Корейской народной армии в рамках замены оборудования с 2024 по 2026 годы.

Эксперты утверждают, что Северная Корея, похоже, наращивает разработку ракетных снарядов, пытаясь поставлять их в Россию для использования в войне против Украины. Также КНДР стремится удвоить испытания оружия против Южной Кореи.

Сколько ракет КНДР передала России уже