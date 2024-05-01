Северокорейские боеприпасы оккупанты активно используют на фронте в Украине, но их эффективность крайне низкая. Командир взвода разведки бригады "Рубеж", офицер НГУ Максим Матвийчук рассказал 24 Каналу о действиях россиян на фронте и вооружении, которое враг использует.
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Из 10 разрывается 2 – 3
КНДР поставляет в Россию боеприпасы в большом количестве. Однако качество этого вооружения желает лучшего.
Видно, что Северная Корея поставляет России дополнительные снаряды,
– отметил Матвийчук.
Условно, если сравнить с советскими снарядами, то хорошо, если двое из десяти не сработают и просто окажутся в земле. Северокорейские же наоборот – хорошо, если два или три сработают.
Количество неразорвавшихся снарядов на фронте увеличивается и на них достаточно четко видны северокорейские или китайские иероглифы, не кириллица и не латиница. Это подтверждает, что противник действительно использует их, но вероятнее всего, из-за неправильного производства КНДР происходит много не разрывов, что спасает украинских бойцов,
– сказал командир взвода разведки бригады "Рубеж".
Ситуация в районе Часового Яра
Сейчас россияне стягивают дополнительные резервы на Бахмутское направление. Враг пытается нащупать участки фронта, где, по его мнению, он сможет развить успех и уже в дальнейшем стягивает туда дополнительные войска и резервы для продвижения линии фронта.
Сейчас это им дается очень трудно. По моему мнению, самые тяжелые бои сейчас в районе Часового Яра, где противник хочет захватить этот и прибрежные населенные пункты и перейти канал Северский Донецк – Донбасс, чтобы открылась дорога на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск – так называемую дорогу жизни,
– добавил Матвийчук.
Сейчас на этом оттенке фронта идут роковые бои. Противник продолжает уничтожать Часов Яр и прибрежные населенные пункты авиацией и артиллерией. До сих пор много так называемых "мясных штурмов", но преимущественно они происходят днем. Ночью россияне еще слепые котята.
Где россияне наступают на Бахмутском направлении / Смотрите на карте
Российские войска хотят взять населенный пункт вероятнее всего до 9 мая, потому что с каждым днем вражеские штурмы набирают обороты. Однако пока оккупанты не смогли даже пересечь канал Северский Донецк – Донбасс.
Для них это будет очень трудно, ведь для того, чтобы хотя бы сделать плацдарм на западной стороне канала нужно положить не одну бригаду или дивизию,
– отметил командир взвода разведки бригады "Рубеж".
Российские захватчики в дальнейшем пытаются методом выжженной земли уничтожать все наши взводные опорные пункты и сам город, чтобы украинским военным не было где обороняться. Сейчас уже существует вторая линия обороны, она укреплена, а бойцы Сил обороны Украины готовы к борьбе с врагом.
КНДР поставляет России вооружение
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что основной военный союзник России – это Северная Корея, которая поставляет россиянам огромные объемы вооружения. Без этой помощи стране-агрессору будет критически трудно воевать.
- По данным южнокорейских СМИ, которые ссылаются на министерство обороны страны, Россия получила большое количество вооружения от Ким Чен Ына. Пхеньян уже отправил в Россию 6700 контейнеров со снарядами.
- Кроме боеприпасов, Россия получает ракеты. В общем оккупанты выпустили по Украине 50 ракет, полученных от КНДР. Речь идет о северокорейских ракетах типа Hwasong 11 очень низкого качества.