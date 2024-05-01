Північнокорейські боєприпаси окупанти активно використовують на фронті в Україні, але їхня ефективність вкрай низька. Командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер НГУ Максим Матвійчук розповів 24 Каналу про дії росіян на фронті та озброєння, яке ворог використовує.

Важливо Майор ЗСУ сказав, яке місто на фронті критично важливо зараз втримати

З 10 розривається 2 – 3

КНДР постачає у Росію боєприпаси у великій кількості. Проте якість цього озброєння бажає кращого.

Видно, що Північна Корея постачає Росії додаткові снаряди,

– зауважив Матвійчук.

Умовно, якщо порівняти з радянськими снарядами, то добре, якщо двоє з десяти не спрацюють й просто опиняться в землі. Північнокорейські ж навпаки – добре, якщо два або три спрацюють.

Кількість нерозірваних снарядів на фронті збільшується і на них досить чітко видно північнокорейські або китайські ієрогліфи, не кирилиця й не латиниця. Це підтверджує, що противник дійсно використовує їх, але найімовірніше, через неправильне виробництво КНДР відбувається багато не розривів, що рятує українських бійців,

– мовив командир взводу розвідки бригади "Рубіж".

Ситуація у районі Часового Яру

Зараз росіяни стягують додаткові резерви на Бахмутський напрямок. Ворог намагається намацати ділянки фронту, де, на його думку, він зможе розвинути успіх й вже надалі стягує туди додаткові війська та резерви для просунення лінії фронту.

Наразі це їм дається дуже важко. На мою думку, найважчі бої зараз у районі Часового Яру, де противник хоче захопити цей та прибережні населені пункти та перейти канал Сіверський Донецьк – Донбас, щоб відкрилася дорога на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ й Краматорськ – так звану дорогу життя,

– додав Матвійчук.

Зараз на цьому відтінку фронту йдуть фатальні бої. Противник продовжує знищувати Часів Яр та прибережні населені пункти авіацією та артилерією. Досі багато так званих "м'ясних штурмів", але переважно вони відбуваються вдень. Вночі росіяни ще сліпі котята.

Де росіяни наступають на Бахмутському напрямку / Дивіться на карті

Російські війська хочуть взяти населений пункт найімовірніше до 9 травня, тому що з кожним днем ворожі штурми набирають обертів. Однак наразі окупанти не змогли навіть перетнути канал Сіверський Донецьк – Донбас.

Для них це буде дуже важко, адже для того, аби хоча б зробити плацдарм на західній стороні каналу потрібно покласти не одну бригаду або дивізію,

– зазначив командир взводу розвідки бригади "Рубіж".

Російські загарбники надалі намагаються методом випаленої землі знищувати всі наші взводні опорні пункти й саме місто, щоб українським військовим не було де оборонятися. Нині вже існує друга лінія оборони, вона укріплена, а бійці Сил оборони України готові до боротьби з ворогом.

КНДР постачає Росії озброєння