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КНДР может отменить переговоры с США по вопросу денуклеаризации, – CNN

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КНДР ждет "серьезный шаг" от США
КНДР ждет "серьезный шаг" от США / unian.ua

Продолжение переговоров между Северной Кореей и США по вопросу денуклеаризации продолжится при условии, если США пойдет на "смелый шаг" и заключит мирный договор с Пхеньяном.

Об этом сообщила служба CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с позицией КНДР по соглашению с США.

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Отмечается, что по сообщению источника Северная Корея не планирует продолжать переговоры относительно процесса денуклеаризации, если США не согласятся заменить договор о перемирии, положившего конец корейской войне, постоянным мирным договором, что будет гарантировать сохранение режима Ким Чен Ына.

Чиновник утверждает, что Северная Корея оказывает давление на администрацию президента США опираясь на то, что Пхеньян сделал очень много для денуклеаризации заморозив испытание и уничтожив один из ядерных объектов.

В издании отметили, что Трамп в частной беседе выразил разочарование из-за отсутствия прогресса в переговорах. Однако Трамп отметил, что шаги, на которые пошла Северная Корея, являются позитивным знаком.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео призвал международное сообщество продолжать оказывать давление на Северную Корею, пока она не откажется от ядерного оружия.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Ким Чен Ын
Источник: 24 Канал
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