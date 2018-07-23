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КНДР може скасувати переговори із США щодо денуклеаризації, – CNN

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КНДР чекає "серйозного кроку" від США
КНДР чекає "серйозного кроку" від США / unian.ua

Продовження переговорів між Північною Кореєю та США щодо денуклеаризації продовжаться за умов, якщо США піде на "сміливий крок" та укладе мирний договір з Пхеньяном.

Про це повідомила служба CNN з посиланням на чиновника знайомого з позицією КНДР щодо угоди з США.

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Зазначається, що за повідомленням джерела Північна Корея не планує продовжувати переговори щодо процесу денуклеаризації, якщо США не погодяться замінити договір про перемир’я, який поклав край корейській війні, постійним мирним договором, що гарантуватиме збереження режиму Кім Чен Ина.

Чиновник стверджує, що Північна Корея чинить тиск на адміністрацію президента США опираючись на те, що Пхеньян зробив дуже багато для денуклеаризації заморозивши випробування і знищивши один з ядерних об'єктів.

У виданні зазначили, що Трамп у приватній розмові висловив розчарування через відсутність прогресу у переговорах. Однак Трамп зазначив, що кроки, на які пішла Північна Корея, є позитивним знаком.

Нагадаємо, що державний секретар США Майк Помпео закликав міжнародне співтовариство продовжувати тиснути на Північну Корею, допоки вона не відмовиться від ядерної зброї.

Теги: Новини США Дональд Трамп Новини політики Кім Чен Ин
Джерело: 24 Канал
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