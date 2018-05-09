КНДР таки отпустила американских пленников
Северная Корея отпустила трех американских политзаключенных. Они уже на пути домой.
Об этом в своем Twitter написал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.
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Рад сообщить вам, что государственный секретор Майк Помпео сейчас находится в воздухе и возвращается из Северной Кореи вместе с тремя замечательными господинами. Они, кажется, в хорошем состоянии,
– сообщил он.
Кроме этого, Трамп добавил, что уже известна дата и место его будущей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Напомним, ранее СМИ сообщали о возможном освобождении американских пленников из северокорейского плена. Речь шла о том, что Вашингтон 17 месяцев вел переговоры с Пхеньяном.
Источник: 24 Канал
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