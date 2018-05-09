КНДР таки отпустила американских пленников

Северная Корея отпустила трех американских политзаключенных. Они уже на пути домой.

Об этом в своем Twitter написал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

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Рад сообщить вам, что государственный секретор Майк Помпео сейчас находится в воздухе и возвращается из Северной Кореи вместе с тремя замечательными господинами. Они, кажется, в хорошем состоянии,

– сообщил он.

Кроме этого, Трамп добавил, что уже известна дата и место его будущей встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 травня 2018 р.

Напомним, ранее СМИ сообщали о возможном освобождении американских пленников из северокорейского плена. Речь шла о том, что Вашингтон 17 месяцев вел переговоры с Пхеньяном.