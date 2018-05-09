КНДР таки відпустила американських бранців
Північна Корея відпустила трьох американських політв'язнів. Вони вже в дорозі додому.
Про це у своєму Twitter написав президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.
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Радий повідомити вам, що державний секретор Майк Помпео зараз перебуває у повітрі і повертається з Північної Кореї разом з трьома чудовими панами. Вони, здається, в хорошому стані,
– повідомив він.
Окрім цього, Трамп додав, що вже відомі дата та місце його майбутньої зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про ймовірне визволення американських бранців із північнокорейського полону. Йшлося про те, що Вашингтон 17 місяців вів переговори із Пхеньяном.
Джерело: 24 Канал
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