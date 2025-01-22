В эфире 24 Канала главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил, какое влияние открытие этого предприятия будет иметь на обороноспособность Украины и какие виды немецкого вооружения будут ремонтировать и обслуживать в рамках деятельности нового совместного предприятия.
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Какие возможности открываются перед Украиной
KNDS Deutschland – это старое название для крайне известного предприятия KMW, которое создало танки "Леопард-1" и "Леопард-2", "Гепард", самоходную артиллерийскую установку PzH 2000, колесную САУ RCH 155, а также огромное количество вооружения и военной техники, которые сейчас применяют Вооруженные Силы Украины.
Ранее, например, PzH 2000 везли в одну из стран Балтии или Германии. Можно просто представить этот логистический путь. Однако лучше, эффективнее и быстрее делать это в Украине, хотя бы учитывая логистику,
– отметил Катков.
По его словам, вопрос обслуживания и ремонта военной техники именно от KNDS Deutschland имеет более чем важное значение для Украины. В целом этот процесс называется заход западных оборонных гигантов в Украину, что на самом деле должно было происходить еще с 90-х годов.
Очень хорошо, что даже несмотря на войну, различные мировые гиганты по производству вооружения заходят в Украину и начинают работать,
– отметил главный редактор Defence Express.
К слову, первой компанией, зашедшей в Украину стала не KNDS Deutschland, а немецкий завод Rheinmetall. Кроме него, можно вспомнить о BAE Systems, General Dynamics. Напомним, что немецкая компания Rheinmetall завершает строительство второго завода в Украине, который планируют вскоре запустить.
По мнению Каткова, сейчас у украинского оборонно-промышленного комплекса нет других шансов на выживание нет других шансов для выживания, чем кооперация и объединение с западными оборонными гигантами.
Можно кричать, мол, сделаем все сами, а потом задавать вопрос, почему у нас нет производства собственных танков и баллистических ракет, почему Украина не производит зенитно-ракетные комплексы,
– добавил главный редактор Defence Express.
Он отметил, что в то время, когда Украина разоружалась, многие страны, в частности Польша, Турция, выпрашивали кооперацию с западными оборонными компаниями и сейчас имеют соответствующие результаты.