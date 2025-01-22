В етері 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив, який вплив відкриття цього підприємства матиме на обороноздатність України та які види німецького озброєння будуть ремонтувати й обслуговувати в межах діяльності нового спільного підприємства.

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Які можливості відкриваються перед Україною

KNDS Deutschland – це стара назва для вкрай відомого підприємства KMW, яке створило танки "Леопард-1" та "Леопард-2", "Гепард", самохідну артилерійську установку PzH 2000, колісну САУ RCH 155, а також величезну кількість озброєння та військової техніки, які зараз застосовують Збройні Сили України.

Раніше, наприклад, PzH 2000 везли до однієї з країн Балтії або Німеччини. Можна просто уявити цей логістичний шлях. Проте краще, ефективніше та швидше робити це в Україні, хоча б з огляду на логістику,

– зазначив Катков.

За його словами, питання обслуговування та ремонту військової техніки саме від KNDS Deutschland має більш ніж важливе значення для України. Загалом цей процес називається заходження західних оборонних гігантів в Україну, що насправді мало відбуватися ще з 90-х років.

Дуже добре, що навіть попри війну, різні світові гіганти з виробництва озброєння заходять в Україну та починають працювати,

– наголосив головний редактор Defence Express.

До слова, першою компанією, що зайшла в Україну стала не KNDS Deutschland, а німецький завод Rheinmetall. Окрім нього, можна згадати про BAE Systems, General Dynamics. Нагадаємо, що німецька компанія Rheinmetall завершує будівництво другого заводу в Україні, який планують незабаром запустити.

На думку Каткова, наразі в українського оборонно-промислового комплексу немає інших шансів для виживання, ніж кооперація та об'єднання із західними оборонними гігантами.

Можна кричати, мовляв, зробимо все самі, а потім ставити питання, чому у нас немає виробництва власних танків та балістичних ракет, чому Україна не виробляє зенітно-ракетні комплекси,

– додав головний редактор Defence Express.

Він зауважив, що у той час, коли Україна роззброювалася, багато країн, зокрема Польща, Туреччина, випрошували кооперацію з західними оборонними компаніями й зараз мають відповідні результати.