Украденный текст и цитаты с астрологических сайтов: историка Игоря Коляду обвиняют в плагиате

Профессора Национального педагогического университета имени Драгоманова Игоря Коляду обвинили в плагиате. Речь идет о книге "Казимир Малевич" серии "Знаменитые украинцы".

На недобросовестное использование чужого труда обратила внимание исследовательница творчества Казимира Малевича Татьяна Филевская. Соответствующий пост появился на ее странице в фейсбук.

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Вероятный плагиат в книге "Казимир Малевич"

Искусствовед рассказала, что обратила внимание на работу Игоря Коляды еще в январе 2018 года, когда книга только должна была выйти в свет. Татьяна указала, что это был едва ли не дословный перевод с польского книги Анджея Туровского "Малевич в Варшаве". Издательство "Фолио" отреагировало и пообещало не издавать книгу.

Однако уже в этом году Татьяна Филевская случайно увидела книгу "Казимир Малевич" в книжном магазине. Исследовательница считает, что в книге Игорь Коляда продолжает повсеместно использовать труд Туровского, однако уже ссылается на искусствоведа Дмитрия Горбачева и его книгу "Малевич и Украина" 2006 года.

Я уже молчу о детальном указании издания и страницы. Не знаю чем провинился Дмитрий Емельянович, но ему автор приписывает украинскую версию (даже не редактируемую) текста Туровского,

– пишет Татьяна.

Также исследовательница обратила внимание на то, что автор использует данные с сайтов астрологических прогнозов и толкования сновидений. Речь идет о части текста, посвященную значению имени Казимир.

Эти несколько страниц говорят об абстрактных чертах Казимиров, профессиональные склонности и приоритет в выборе супругов. Полный сюр, вдруг автор возвращается к историческому материалу и дальше компилирует сплагиаченный текст Туровского, который упорно приписывает Горбачеву, википедию, цитаты Малевича из автобиографии на страницу на русском и в переводе (которые нашел в интернете, такие и вставил), популярные статьи в интернете со всеми ошибками и фактологическими неточностями,

– отмечает искусствовед.

На страницах "Казимира Малевича" Игоря Коляды Татьяна нашла также части собственных работ, к упоминанию о которых автор решил не прибегать.