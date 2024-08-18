На недобросовісне використання чужої праці звернула увагу дослідниця творчості Казимира Малевича Тетяна Філевська. Відповідний пост з'явився на її сторінці у фейсбук.

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Ймовірний плагіат у книзі "Казимир Малевич"

Мистецтвознавиця розповіла, що звернула увагу на роботу Ігоря Коляди ще у січні 2018 року, коли книга тільки мала вийти друком. Тетяна вказала, що це був ледь не дослівний переклад з польської книги Анджея Туровського "Малевич у Варшаві". Видавництво "Фоліо" відреагувало та пообіцяло не видавати книгу.

Проте вже цього року Тетяна Філевська випадково побачила книгу "Казимир Малевич" у книгарні. Дослідниця вважає, що в книзі Ігор Коляда продовжує повсюдно використовувати працю Туровського, проте вже посилається на мистецтвознавця Дмитра Горбачова й його книгу "Малевич та Україна" 2006 року.

Я вже мовчу про детальне вказування видання та сторінки. Не знаю чим завинив Дмитро Омелянович, але йому автор приписує українську версію (навіть не редаговану) тексту Туровського,

– пише Тетяна.

Також дослідниця звернула увагу на те, що автор використовує дані з сайтів астрологічних прогнозів та тлумачення сновидінь. Йдеться про частину тексту, присвячену значенню імені Казимир.

Ці кілька сторінок говорять про абстрактні риси Казимирів, професійні схильності та пріоритет у виборі подружжя. Повний сюр, аж раптом автор повертається до історичного матеріалу і далі компілює сплагіачений текст Туровського, який вперто приписує Горбачову, вікіпедію, цитати Малевича з автобіографії на сторінку російською і в перекладі (які знайшов в інтернеті, такі і вставив), популярні статті в інтернеті з усіма помилками та фактологічними неточностями,

– зазначає мистецтвознавиця.

На сторінках "Казимира Малевича" Ігоря Коляди Тетяна знайшла також частини власних робіт, до згадки про які автор вирішив не вдаватися.