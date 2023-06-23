"Это железо, которое не гнется", – о Главкоме Залужном выйдет книга

Бывшая советница Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного Людмила Долгоновская пишет книгу о "генерале из теплой стали", как она назвала Залужного. По ее словам, это будут ее наблюдения за Главнокомандующим великой страны во время великой войны.

Залужный согласовал написание такой книги. Об этом Долгоновская сообщила в интервью изданию "Новинарня".

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"Он сначала сказал: "Нечем чем заняться. Лучше поспи". Но потом: "Хорошо, пиши". Думаю, в будущем Валерий Федорович будет такой "рок-звездой" всех военных академий мира. Это колоссальный опыт. И это такой набор его личных качеств, которые позволяют быть тем, кем он есть. Действительно целостной личностью", – рассказывает Долгоновская.

По ее словам, Залужный – безоговорочный авторитет для иностранных коллег. К нему относятся с восхищением. А в его лице – и ко всем Вооруженным силам Украины. А в жизни он очень добрый и скромный человек.

Валерий Федорович действительно добрый, открытый, дружелюбный, с классным чувством юмора. Человек, который поддерживает, доверяет, дает много возможностей для работы, много свободы, и одновременно это означает много ответственности. Но не дай Бог подвести… Неохотно дает комментарии или общается с прессой. "Ну, пожалуйста, вы – историческая фигура". – "Я просто делаю свою работу". Он страшно скромный, хоть и очень популярный,

– рассказывает бывшая советница Залужного.

Она также делится воспоминаниями о Залужном в первые дни полномасштабного российского вторжения.

"Он действовал очень уверенно, доклады заслушивал, приказы отдавал очень четко. Не было никакой растерянности, излишних эмоций. Помню, к вечеру принесли чай в большом термосе и бутерброды. Они машинально брали, даже не поворачивая головы. Не отвлекались ни на что. Первые трое суток он вообще не спал. Потом они начали дежурить: он, Шаптала (начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала – 24 Канал) и Мойсюк (Евгений Мойсюк – заместитель Главкома – 24 Канал)), пока кто-то на пару часов "выключался", – вспоминает Людмила.



Людмила Долгоновская работала советницей по стратегическим коммуникациям Валерия Залужного / Фото "Новинарня"

По ее словам, Залужный всегда говорит, что не следует недооценивать врага, и в то же время – что врага нужно уничтожать. К планированию операций подходит с холодной головой, без ненависти и ярости, и просчитывает все так, чтобы сохранить как можно больше жизней наших военных.

"Это железо, которое не гнется, закаленное. Сталь. Но это железо не холодное, а теплое. Он – человек высокого интеллекта. У него по всем вопросам есть позиция – по вопросам развития ВСУ, безопасности Украины в целом. Запросы по оружию обоснованы с большим пониманием приоритетности, аргументов, почему, как мы это применим. Анализ военных операций с точки зрения будущего военной науки", – отмечает экс-советница Главкома.

Людмила Довгоновская работала советницей по стратегическим коммуникациям Валерия Залужного с момента его назначения Главнокомандующим ВСУ в июле 2021 года до 1 марта 2023 года.