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      Книга рекордов Гиннеса назвала Севастополь российским: появилась реакция МИД Украины

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      В МИД Украины отреагировали на обозначение Севастополя как "российского" города
      В МИД Украины отреагировали на обозначение Севастополя как "российского" города / Фото из открытых источников

      В МИД Украины резко отреагировали на "ошибку" в Книге рекордов Гиннеса. Украинское ведомство призывает авторов исправить обозначение Севастополя как российского города.

      Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

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      24 канал писал, что в Книге рекордов Гиннеса появилось сообщение о регистрации рекорда, в котором аннексированный Россией Севастополь обозначен как "российский".

      В МИД Украины отмечают, что такие обозначения являются абсолютно недопустимыми.

      Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного города Севастополь в Книге рекордов Гиннеса. Крым – это Украина. Рекорды должны быть честными,
      – говорится в сообщении.

       

      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Севастополя Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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