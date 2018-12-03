Книга рекордов Гиннеса назвала Севастополь российским: появилась реакция МИД Украины

В МИД Украины резко отреагировали на "ошибку" в Книге рекордов Гиннеса. Украинское ведомство призывает авторов исправить обозначение Севастополя как российского города.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

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24 канал писал, что в Книге рекордов Гиннеса появилось сообщение о регистрации рекорда, в котором аннексированный Россией Севастополь обозначен как "российский".

В МИД Украины отмечают, что такие обозначения являются абсолютно недопустимыми.

Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного города Севастополь в Книге рекордов Гиннеса. Крым – это Украина. Рекорды должны быть честными,

– говорится в сообщении.