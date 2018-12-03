Книга рекордів Гіннеса назвала Севастополь російським: з’явилась реакція МЗС України
У МЗС України різко відреагували на "помилку" у Книзі рекордів Гіннеса. Українське відомство закликає авторів виправити позначення Севастополя як російського міста.
Про це повідомила у Twitter речник МЗС Катерина Зеленко.
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24 канал писав, що у Книзі рекордів Гіннеса з’явилося повідомлення про реєстрацію рекорду, в якому анексований Росією Севастополь позначений як "російський".
У МЗС України наголошують, що такі позначення є абсолютно неприпустимими.
Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого міста Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим - це Україна. Рекорди мають бути чесними,
– йдеться у повідомленні.
Джерело: 24 Канал
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