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      Книга рекордів Гіннеса назвала Севастополь російським: з’явилась реакція МЗС України

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      У МЗС України відреагували на позначення Севастополя як "російського" міста
      У МЗС України відреагували на позначення Севастополя як "російського" міста / Фото з відкритих джерел

      У МЗС України різко відреагували на "помилку" у Книзі рекордів Гіннеса. Українське відомство закликає авторів виправити позначення Севастополя як російського міста.

      Про це повідомила у Twitter речник МЗС Катерина Зеленко.

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      24 канал писав, що у Книзі рекордів Гіннеса з’явилося повідомлення про реєстрацію рекорду, в якому анексований Росією Севастополь позначений як "російський".

      У МЗС України наголошують, що такі позначення є абсолютно неприпустимими.

      Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого міста Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим - це Україна. Рекорди мають бути чесними,
      – йдеться у повідомленні.

       

      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини політики Новини Севастополя
      Джерело: 24 Канал
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