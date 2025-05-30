Тираж уничтожили: почему украинское издательство не будет продавать книгу американского автора

Издательство "Клуб семейного досуга" уничтожило большое количество экземпляров американского автора, которая поддерживает Россию. Ее очередная книга должна была выйти в продажу в ближайшие дни.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление издательства.

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Книгу Софи Ларк не выпустят в Украине

"КСД" внимательно изучили отношение автора Софи Ларк к России и ее предыдущие публикации. Американская писательница называла Крым российским, описывала, как "Распутин передал немцам большую часть Украины" и вообще описывала наше государство в негативном виде. Поэтому украинское издательство решило уничтожить тираж в 30 000 экземпляров ее книги "Брутальный принц" и расторгнуть договор на все 6 книг серии.

Мы признаем нашу ошибку с заключением договора с автором. Нам понадобилось время для проверки и уточнения юридических возможностей,

– пишут в "КСД".

Издательство не дождалось и ответа от Софи Ларк на запрос. Поэтому выпустить ее книгу оно отказывается. Издатели говорят, что они стремятся оставаться ответственными не только в издательских решениях, но и в моральных принципах.

"Клуб семейного досуга" меняет процесс подбора проектов к изданию, чтобы в будущем не допустить подобных ситуаций.

Известно, что писательница Софи Ларк, вероятно, является ярой фанаткой России. В одном из своих произведений американка описывает жизнь русской мафии, романтизируя ее. В другой работе Ларк описывает Крым как часть страны-агрессора и пишет о парне, который мечтает получить контракт на строительство Керченского моста в России.

В конце одного из произведений Софи Ларк вспоминает нападение Владимира Путина на Украину. Она отмечает, что это "конфликт, корни которого уходят сотни лет в прошлое".

Пользователь сети под ником teabooks_club узнал, что Софи Ларк в одной из своих книг создала героиню из Украины – жительницу Львова Елену Зеленскую, которая стремится уехать из страны. Персонаж считает, что украинские мужчины грубые, а в наших городах "воняет дизелем и вообще полный ужас". У Софи Ларк также есть издание, в котором персонаж говорит, что "хотел бы увидеть всех украинцев мертвыми". Все скандальные работы американского автора можно легко найти и посмотреть по имени.

Напомним, в Киеве стартовал нынешний "Книжный Арсенал", где можно найти лучшие книги современности, в частности – пять фэнтези-новинок.