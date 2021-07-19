На этот раз поговорим о будущем, народных приметах и Вакарчуке. Запрыгивай с нами в праздничный вагон метро и айда к тесту!
Заметьте Столица князей, сказок и перепички: что ты знаешь о Киеве – праздничный тест
P. S. Цель текста – исключительно развлекательная.
Факты, которые ты можешь не знать
- Двери в эксклюзивном комментарии признались, что Кличко не только заходит через них. Иногда политик еще и выходит. Но это – государственная тайна.
- Шулявский мост поблагодарил мэра за отпуск. Однако теперь он требует еженедельные выходные и полный соцпакет.
- Горячая вода просит перестать ее греть. Она даже угрожает подать иск в суд по правам человека.
- Земля рада вниманию. Однако уверяет, что готовиться к ней не нужно. Все равно все там когда-нибудь будут.
- Бенджамин Баттон прибудет в Киев с официальным визитом. Он уверяет, что готов оспорить слова Кличко о "чем старше человек, тем больше ему лет".