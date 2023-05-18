В прессслужбе САП подчеркнули, что обнародование охраняемой законом информации является противоправным и может нанести непоправимый ущерб интересам государства.

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"Лица, незаконно разгласившие охраняемые законом материалы, касающиеся проведения конкурса в Высшую квалификационную комиссию судей Украины, которые были изъяты во время проведения негласных следственных действий в кабинете бывшего председателя Верховного Суда, должны понести предусмотренное украинским законом наказание", - подчеркнули в САП.

Отметим, что производство открыли по статье о разглашении данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования.

Что этому предшествовало

15 мая НАБУ заявило о разоблачении масштабной коррупции в Верховном Суде Украины. Правоохранители задержали бывшего главу ВС Всеволода Князева.

16 мая во время пленума Верховного Суда 140 судей поддержали выражение Князева недоверия. Также было принято постановление пленума о прекращении полномочий главы Верховного Суда. Впоследствии САП сообщила о подозрении председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и его сообщнику – адвокату по делу о получении взятки.

Сам Князев, подозреваемый во взяточничестве, считает свое задержание "неправомерным". Но это не помогло, он все еще находится в изоляторе.

Детали коррупционного скандала

НАБУ разоблачило председателя Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки в размере около 3 миллионов долларов (приблизительно 110 миллионов гривен). Деньги Князев получал от людей, выступавших за решение суда в пользу олигарха Константина Жеваго.

Заметим, что ранее Большая Палата ВС рассматривала дело о праве собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.