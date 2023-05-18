У пресслужбі САП наголосили, що оприлюднення охоронюваної законом інформації є протиправним і може завдати непоправної шкоди інтересам держави.

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"Особи, які незаконно розголосили охоронювані законом матеріали, які стосуються проведення конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що були вилучені під час проведення негласних слідчих дій в кабінеті колишнього голови Верховного Суду, мають понести передбачене українським законом покарання", – підкреслили у САП.

Зазначимо, що провадження відкрили за статтею про розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування.

Що цьому передувало

15 травня НАБУ заявило про викриття масштабної корупції у Верховному Суді України. Правоохоронці затримали колишнього очільника ВС Всеволода Князєва.

16 травня під час пленуму Верховного Суду 140 суддів підтримали висловлення Князєву недовіри. Також була ухвалена постанова пленуму про припинення повноважень голови Верховного Суду. Згодом САП повідомила про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільникові – адвокату у справі щодо отримання хабаря.

Сам Князєв, якого підозрюють в хабарництві, вважає своє затримання "неправомірним". Але це не допомогло, він досі перебуває в ізоляторі.

Деталі корупційного скандалу

НАБУ викрило голову Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря в розмірі близько 3 мільйони доларів (приблизно 110 мільйонів гривень). Гроші Князєв отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Зауважимо, що раніше Велика Палата ВС розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.