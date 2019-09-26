Князева оставили в МВД на другой должности

Экс-глава Национальной полиции Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова и вошел в коллегию министерства.

Арсен Аваков считает, что Князев сделал много для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье и в Ровненской области, говорится на сайте МВД.

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Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% – это заслуга Сергея Князева лично в том числе, – сказал Аваков.

Министр МВД заверил, что решение об отставке Князева – это "плановый шаг, который не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции".

Что известно об отставке Князева?​Князев подал в отставку 24 сентября. Накануне 23 сентября ряд источников сообщил, что бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева, Викторию, задержали на польской границе 22 сентября. Вместе с ними были еще двое украинцев и гражданин Хорватии. Они якобы пытались провезти во внедорожнике Mercedes незадекларированные 650 тысяч евро. Сам Сергей Князев назвал эту информацию ложью.

Аваков также сообщил, что по представлению председателя Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковника полиции Вадима Трояна, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ.

К слову, новым председателем Нацполиции стал Игорь Клименко. Все, что о нем известно – читайте по ссылке.

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