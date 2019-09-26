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      Князева оставили в МВД на другой должности

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      Сергея Князева оставили в МВД на другой должности
      Сергея Князева оставили в МВД на другой должности / mvs.gov.ua

      Экс-глава Национальной полиции Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова и вошел в коллегию министерства.

      Арсен Аваков считает, что Князев сделал много для государства на Донбассе, в непростые времена в Закарпатье и в Ровненской области, говорится на сайте МВД.

      Читайте также: Отставка Князева: достижения и провалы в должности

      Последние социологические исследования показали, что уровень доверия к полиции составляет 51% – это заслуга Сергея Князева лично в том числе, – сказал Аваков.

      Министр МВД заверил, что решение об отставке Князева – это "плановый шаг, который не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции".

      Что известно об отставке Князева?​Князев подал в отставку 24 сентября. Накануне 23 сентября ряд источников сообщил, что бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева, Викторию, задержали на польской границе 22 сентября. Вместе с ними были еще двое украинцев и гражданин Хорватии. Они якобы пытались провезти во внедорожнике Mercedes незадекларированные 650 тысяч евро. Сам Сергей Князев назвал эту информацию ложью.

      Аваков также сообщил, что по представлению председателя Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковника полиции Вадима Трояна, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ.

      К слову, новым председателем Нацполиции стал Игорь Клименко. Все, что о нем известно – читайте по ссылке.

      Читайте также: Шесть заместителей Авакова: кто все эти люди и что они будут делать

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      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Реформы Арсен Аваков Сергей Князев Министерство внутренних дел
      Источник: 24 канал
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