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      Князєва лишили в МВС на іншій посаді

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      Сергія Князєва лишили в МВС на іншій посаді
      Сергія Князєва лишили в МВС на іншій посаді / mvs.gov.ua

      Ексголова Національної поліції Сергій Князєв став радником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та увійшов до колегії міністерства.

      Арсен Аваков вважає, що Князєв зробив багато для держави на Донбасі, в непрості часи в Закарпатті та в Рівненській області, йдеться на сайті МВС.

      Читайте також: Відставка Князєва: досягнення і провали на посаді

      Останні соціологічні дослідження показали, що рівень довіри до поліції становить 51% – це заслуга Сергія Князєва особисто в тому числі, – сказав Аваков.

      Міністр МВС запевнив, що рішення про відставку Князєва – це "плановий крок, який не обумовлений негативними факторами та брудною інформаційною кампанією проти офіцера поліції".

      Що відомо про відставку Князєва?Князєв подав у відставку 24 вересня. Напередодні 23 вересня низка джерел повідомили, що колишню дружину очільника Нацполіції України Сергія Князєва, Вікторію, затримали на польському кордоні 22 вересня. Разом із нею були ще двоє українців і громадянин Хорватії. Вони начебто намагалися провезти у позашляховику Mercedes незадекларовані 650 тисяч євро. Сам Сергій Князєв назвав цю інформацію брехнею.

      Аваков також повідомив, що за поданням голови Національної поліції від 9 вересня 2019 року, полковника поліції Вадима Трояна, який раніше обіймав посаду заступника мінінстра внутрішніх справ, призначено заступником голови НПУ.

      До слова, новим головою Нацполіції став Ігор Клименко. Все, що про нього відомо – читайте за посиланням.

      Читайте також: Шість заступників Авакова: хто усі ці люди і що вони робитимуть

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      Теги: Новини України Новини політики Поліція Міністерство внутрішніх справ Сергій Князєв Арсен Аваков Реформи
      Джерело: 24 канал
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