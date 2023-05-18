Экс-председателю Верховного Суда Князеву избрали меру пресечения
Суд избрал меру пресечения экспредседателю Верховного Суда Князеву, которого задержали на взятке. Его заключили под стражу с правом внесения залога.
Размер залога составляет 107 миллионов 360 тысяч гривен. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд поздно вечером 18 мая.
Обратите внимание Сообщника Князева взяли под стражу с возможностью внесения залога в 80 миллионов
Содержание под стражей или электронный браслет
Согласно определению суда, Всеволод Князев будет находиться до 14 июля 2023 года под арестом. Однако при внесении залога в размере 107 миллионов 360 тысяч гривен, экс-председатель Верховного Суда сможет выйти из-под стражи, но при этом будет обязан носить электронный браслет.
Адвокат Князева Владимир Клочков заявил, что экс-председатель Верховного суда не соглашается с мерой пресечения и в понедельник 22 мая будет подавать апелляцию.
В то же время сторона обвинения просила назначить альтернативную залог в размере 150 миллионов гривен, объясняя это тем, что не нашли у Князева части взятки, в содержании которой ее подозревают. Речь идет об около 900 тысячах долларов. Представители САП и НАБУ отметили во время заседания, что экс-председатель Верховного Суда может использовать эти средства для того, чтобы бежать за границу и скрыться от правосудия. Однако адвокат Князева убеждает, что тот уже сдал все свои загранпаспорта.
Дело Князева: главное
- 5 мая НАБУ и САП объявили о раскрытии коррупционной схемы, главным фигурантом которой является Князев. Уже бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева задержали правоохранители.
- На следующий день Верховный Суд провел внеочередной пленум, где более 140 судей приняли заявление, в котором взяли на себя ответственность за события, связанные с возможной коррупцией отдельных представителей. Впоследствии они выразили недоверие Князеву и лишили его статуса главы суда.
- ВАКС 18 мая избрал также меру пресечения адвокату Олегу Горецкому – сообщнику экс-председателя Верховного Суда. Ему суд избрал содержание под стражей с правом внесения залога 80 миллионов гривен.