Экс-председателю Верховного Суда Князеву избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения экспредседателю Верховного Суда Князеву, которого задержали на взятке. Его заключили под стражу с правом внесения залога.

Размер залога составляет 107 миллионов 360 тысяч гривен. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд поздно вечером 18 мая.

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Содержание под стражей или электронный браслет

Согласно определению суда, Всеволод Князев будет находиться до 14 июля 2023 года под арестом. Однако при внесении залога в размере 107 миллионов 360 тысяч гривен, экс-председатель Верховного Суда сможет выйти из-под стражи, но при этом будет обязан носить электронный браслет.

Адвокат Князева Владимир Клочков заявил, что экс-председатель Верховного суда не соглашается с мерой пресечения и в понедельник 22 мая будет подавать апелляцию.

В то же время сторона обвинения просила назначить альтернативную залог в размере 150 миллионов гривен, объясняя это тем, что не нашли у Князева части взятки, в содержании которой ее подозревают. Речь идет об около 900 тысячах долларов. Представители САП и НАБУ отметили во время заседания, что экс-председатель Верховного Суда может использовать эти средства для того, чтобы бежать за границу и скрыться от правосудия. Однако адвокат Князева убеждает, что тот уже сдал все свои загранпаспорта.

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