Ко Дню авиатора спасатели обнародовали впечатляющее видео своей работы в небе

28 августа 2021 , 16:44
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Источник:

ГСЧС

В последнюю субботу августа Украина традиционно отмечает День авиации. По этому случаю авиаторы ГСЧС показали захватывающие кадры своей работы.

В 2021 году День авиации приходится на 28 августа. Авиаторы из спасательной службы – одни из тех, кто отмечают свой профессиональный праздник.

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Авиация в ГСЧС

Переоценить роль авиации в поисково-спасательных мероприятиях невозможно. Например, благодаря оперативной и транспортировке больных в больницы авиацией, каждый из них получил шанс на жизнь.

Авиационная техника помогает:

  • проводить поисково-спасательные работы,
  • тушить лесные пожары с воздуха,
  • доставлять спасателей и гуманитарные грузы.

Авиация ГСЧС всегда готова помочь и другим странам, которые в этом нуждаются. Так, в этом году весь мир наблюдал за работой экипажей пожарных самолетов Украины во время тушения лесных пожаров в Турции и Греции

Наши мужественные летчики, которые пилотируют пожарный самолет Ан-32П, или же оборудованный для поиска с высоты вертолет H-225 Super Puma, или "Еврокоптер" в медицинском варианте, выполняют нелегкую и почетную миссию,
– напоминают в ГСЧС.

Нынешняя система авиационной безопасности и защиты МВД – это:

самолеты:

  • Ан-32П,
  • Ан-26,
  • Ан-3.

Вертолеты:

  • Ми-8МТ,
  • Ми-8Т,
  • ЕС-145 Eurocopter,
  • H225 Super Puma


День авиации традиционно отмечают в конце августа / Фото ГСЧС

В профессиональный праздник авиаторов в ГСЧС обнародовали видео с впечатляющими кадрами работы в небе.

Работа авиаторов ГСЧС в захватывающих кадрах: смотрите видео

Современная авиация в МВД: главное

Источник: ГСЧС

  • МВД 29 августа 2018 года подписало контракт с французской компанией Airbus Helicopters SAS на поставку 55 вертолетов.
  • Так заложили невиданный ранее прогрессивный проект – Система единой авиационной безопасности и гражданской защиты МВД.
  • Через три года после заключения контракта в МВД уже работают 17 вертолетов, которые изготовила Франция.
  • Украинские авиаторы проходят обучение на базах тренинг-центров во Франции и Германии.
  • В планах МВД развертывание системы обслуживания и ремонта вертолетов Airbus Helicopters в Украине. Центром технической поддержки станет город Нежин Черниговской области.
Автор: Вероніка Климська