Ко Дню авиатора спасатели обнародовали впечатляющее видео своей работы в небе
Источник:ГСЧС
В последнюю субботу августа Украина традиционно отмечает День авиации. По этому случаю авиаторы ГСЧС показали захватывающие кадры своей работы.
В 2021 году День авиации приходится на 28 августа. Авиаторы из спасательной службы – одни из тех, кто отмечают свой профессиональный праздник.
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Авиация в ГСЧС
Переоценить роль авиации в поисково-спасательных мероприятиях невозможно. Например, благодаря оперативной и транспортировке больных в больницы авиацией, каждый из них получил шанс на жизнь.
Авиационная техника помогает:
- проводить поисково-спасательные работы,
- тушить лесные пожары с воздуха,
- доставлять спасателей и гуманитарные грузы.
Авиация ГСЧС всегда готова помочь и другим странам, которые в этом нуждаются. Так, в этом году весь мир наблюдал за работой экипажей пожарных самолетов Украины во время тушения лесных пожаров в Турции и Греции
Наши мужественные летчики, которые пилотируют пожарный самолет Ан-32П, или же оборудованный для поиска с высоты вертолет H-225 Super Puma, или "Еврокоптер" в медицинском варианте, выполняют нелегкую и почетную миссию,
– напоминают в ГСЧС.
Нынешняя система авиационной безопасности и защиты МВД – это:
самолеты:
- Ан-32П,
- Ан-26,
- Ан-3.
Вертолеты:
- Ми-8МТ,
- Ми-8Т,
- ЕС-145 Eurocopter,
- H225 Super Puma
День авиации традиционно отмечают в конце августа / Фото ГСЧС
В профессиональный праздник авиаторов в ГСЧС обнародовали видео с впечатляющими кадрами работы в небе.
Работа авиаторов ГСЧС в захватывающих кадрах: смотрите видео
Современная авиация в МВД: главное
Источник: ГСЧС
- МВД 29 августа 2018 года подписало контракт с французской компанией Airbus Helicopters SAS на поставку 55 вертолетов.
- Так заложили невиданный ранее прогрессивный проект – Система единой авиационной безопасности и гражданской защиты МВД.
- Через три года после заключения контракта в МВД уже работают 17 вертолетов, которые изготовила Франция.
- Украинские авиаторы проходят обучение на базах тренинг-центров во Франции и Германии.
- В планах МВД развертывание системы обслуживания и ремонта вертолетов Airbus Helicopters в Украине. Центром технической поддержки станет город Нежин Черниговской области.