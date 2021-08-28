Ко Дню авиатора спасатели обнародовали впечатляющее видео своей работы в небе

В последнюю субботу августа Украина традиционно отмечает День авиации. По этому случаю авиаторы ГСЧС показали захватывающие кадры своей работы.

В 2021 году День авиации приходится на 28 августа. Авиаторы из спасательной службы – одни из тех, кто отмечают свой профессиональный праздник.

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Авиация в ГСЧС

Переоценить роль авиации в поисково-спасательных мероприятиях невозможно. Например, благодаря оперативной и транспортировке больных в больницы авиацией, каждый из них получил шанс на жизнь.

Авиационная техника помогает:

проводить поисково-спасательные работы,

тушить лесные пожары с воздуха,

доставлять спасателей и гуманитарные грузы.

Авиация ГСЧС всегда готова помочь и другим странам, которые в этом нуждаются. Так, в этом году весь мир наблюдал за работой экипажей пожарных самолетов Украины во время тушения лесных пожаров в Турции и Греции

Наши мужественные летчики, которые пилотируют пожарный самолет Ан-32П, или же оборудованный для поиска с высоты вертолет H-225 Super Puma, или "Еврокоптер" в медицинском варианте, выполняют нелегкую и почетную миссию,

– напоминают в ГСЧС.

Нынешняя система авиационной безопасности и защиты МВД – это:

самолеты:

Ан-32П,

Ан-26,

Ан-3.

Вертолеты:

Ми-8МТ,

Ми-8Т,

ЕС-145 Eurocopter,

H225 Super Puma



День авиации традиционно отмечают в конце августа / Фото ГСЧС

В профессиональный праздник авиаторов в ГСЧС обнародовали видео с впечатляющими кадрами работы в небе.

Работа авиаторов ГСЧС в захватывающих кадрах: смотрите видео

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Источник: ГСЧС