У 2021 році День авіації припадає на 28 серпня. Авіатори з рятувальної служби – одні з тих, хто відзначають своє професійне свято.

Важливо Шанують в усьому світі: найважливіші досягнення української авіації

Авіація у ДСНС

Переоцінити роль авіації у пошуково-рятувальних заходах неможливо. Наприклад, завдяки оперативному і транспортуванню хворих до лікарень авіацією, кожен з них отримав шанс на життя.

Авіаційна техніка допомагає:

  • проводити пошуково-рятувальні роботи,
  • гасити лісові пожежі з повітря,
  • доставляти рятувальників і гуманітарні вантажі.

Авіація ДСНС завжди готова допомогти й іншим країнам, які цього потребують. Так, цього року увесь світ спостерігав за роботою екіпажів пожежних літаків України під час гасіння лісових пожеж у Туреччині і Греції

Наші мужні авіатори, які пілотують пожежний літак Ан-32П, або ж обладнаний для пошуку з висоти вертоліт H-225 Super Puma, чи то "Єврокоптер" у медичному варіанті, виконують нелегку і почесну місію,
– нагадують у ДСНС.

Теперішня система авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС – це:

літаки:

  • Ан-32П,
  • Ан-26,
  • Ан-3.

Вертольоти:

  • Мі-8МТ,
  • Мі-8Т,
  • ЕС-145 Eurocopter,
  • H225 Super Puma

День авіації
День авіації традиційно відзначають наприкінці серпня / Фото ДСНС

У професійне свято авіаторів у ДСНС оприлюднили відео із вражаючими кадрами роботи в небі.

Робота авіаторів ДСНС у захопливих кадрах: дивіться відео

Сучасна авіація в МВС: головне

Джерело: ДСНС

  • МВС 29 серпня 2018 року підписало контракт з французькою компанією Airbus Helicopters SAS на постачання 55 гелікоптерів.
  • Так заклали небачений раніше, прогресивний, проєкту – Система єдиної авіаційної безпеки та цивільного захисту МВС.
  • Через три роки після укладення контракту у МВС вже працюють 17 гелікоптерів, які виготовила Франція.
  • Українські авіатори проходять навчання на базах тренінг-центрів у Франції та Німеччині.
  • У планах МВС розгортання системи обслуговування та ремонту вертольотів Airbus Helicopters в Україні. Центром технічної підтримки стане місто Ніжин Чернігівської області.