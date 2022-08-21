Ко Дню Независимости в Харьковской области усилили комендантский час: будет начинаться в 19:00

На несколько дней в Харьковской области сменили время комендантского часа. Он будет начинаться раньше обычного.

Соответствующую информацию глава Харьковской ОВО опубликовал вечером 20 августа. Изменения комендантского часа будут действовать до 25 августа.

Читайте также Комендантский час в Киеве: когда и при каких условиях его могут отменить

В Харьковской области изменят время комендантского часа

Теперь с 22 августа 2022 года комендантский час продлится с 19:00 до 7:00 часов следующего дня,

– написал глава Харьковской ОВА.

Также он сообщил, что в День Независимости комендантский час продлится 36 часов: "В течение Дня Независимости комендантский час продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа".

Олег Синегубов попросил с пониманием отнестись к подобным мероприятиям и подготовиться быть дома и укрытиях в течение этого времени. Глава Харьковской областной администрации уточнил, что во время комендантского часа запрещено:

находиться в общественных местах;

передвигаться по улицам пешком или транспортом.

Вместо этого нужно находиться дома, а во время тревоги переходить в укрытие гражданской защиты.

"День Независимости – это о нашей ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и будем защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительны", – пояснил свою позицию Олег Синегубов.

Комендантский час в Украине: последние новости

С начала полномасштабной войны в Украине начали вводить комендантский час. Он эффективен для безопасности граждан и поиска диверсантов.

Верховная Рада Украины еще в июле сообщала, что хочет ввести штрафы за нарушение комендантского часа.

Тогда Верховная Рада предлагала ввести штрафы от 510 до 850 гривен. При повторном нарушении – от 1700 до 3400 гривен. Составлять протокол в нарушение в случае введения изменений могла только полиция.

Смотрите также – за нарушение комендантского часа планируют штрафовать: видео