Ко Дню защитников и защитниц Киев выплатит материальную помощь почти 60 тысячам киевлян

По случаю Дня Защитников и Защитниц Украины по распоряжению Киевского городского головы Виталия Кличко 59 тысяч киевлян получат материальную помощь на общую сумму 78,5 миллионов гривен.

Об этом сообщила заместитель мэра Киева Марина Хонда, которую цитирует сайт КГГА.

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"Киев пытается поддерживать жителей в это непростое военное время, поэтому регулярно по распоряжению мэра Киева Виталия Кличко проводим выплаты к государственным праздникам и знаковым событиям. Ко Дню защитников и защитниц Украины материальную помощь в размере от 1 200 до 2 500 гривен получат почти 59 тысяч жителей столицы", – отметила Марина Хонда.

По ее словам, общая сумма выплат составит почти 78,5 миллиона гривен. Средства автоматически перечислят тем, кто состоит на учете в органах социальной защиты населения столицы или Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киеве и фактически проживает в столице.

Так, финансовую помощь получат киевляне, которые являются лицами с инвалидностью I, II и III группы вследствие войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, киевляне – члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, а также лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и патриотизм, проявленные во время Революции Достоинства.

Ранее сообщалось, что по инициативе Кличко столица дополнительно к государственным выплатам будет выплачивать киевлянам, которые получили ранения, защищая Украину, одноразовую помощь в сумме 45 000 гривен. Соответствующее решение Киевсовет принял 19 сентября.