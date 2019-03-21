Коала залезла в авто австралийца, чтобы насладиться кондиционером: курьезное видео

Австралиец Тим Уитроу пошел по делам, оставив свой автомобиль открытым. Когда винодел вернулся, то его ждал сюрприз – коала залезла в машину и наслаждалась прохладой от кондиционера.

Том снимал коалу на видео и фотографировался с ней. Соответствующее видео он опубликовал у себя на Facebook-странице.

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Он пытался напоить животное водой из бутылки. Однако, коала оказалась капризной и не захотела пить из рук винодела.

Австралиец решил выгнать животное, но не смог. Упорной коале понравилось сидеть в машине: сначала она наслаждалась прохладой с заднего сиденья, а потом перебралась на переднее. Коала пыталась вылезти через лобовое стекло и поцарапала все в машине.

Позже коала таки выбралась из машины через переднюю дверь.

Коала залезла в авто австралийца, чтобы насладиться прохладой от кондиционера: курьезное видео