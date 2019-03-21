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      Коала залезла в авто австралийца, чтобы насладиться кондиционером: курьезное видео

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      Коала залезла в авто австралийца и наслаждалась кондиционером
      Коала залезла в авто австралийца и наслаждалась кондиционером / Фото с Facebook-страницы Тима Уитроу

      Австралиец Тим Уитроу пошел по делам, оставив свой автомобиль открытым. Когда винодел вернулся, то его ждал сюрприз – коала залезла в машину и наслаждалась прохладой от кондиционера.

      Том снимал коалу на видео и фотографировался с ней. Соответствующее видео он опубликовал у себя на Facebook-странице.

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      Он пытался напоить животное водой из бутылки. Однако, коала оказалась капризной и не захотела пить из рук винодела.

      Австралиец решил выгнать животное, но не смог. Упорной коале понравилось сидеть в машине: сначала она наслаждалась прохладой с заднего сиденья, а потом перебралась на переднее. Коала пыталась вылезти через лобовое стекло и поцарапала все в машине.

      Позже коала таки выбралась из машины через переднюю дверь.

      Коала залезла в авто австралийца, чтобы насладиться прохладой от кондиционера: курьезное видео

       

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      Теги: Австралия Мир животных Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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