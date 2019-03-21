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      Коала залізла в авто австралійця, щоб насолодитися кондиціонером: курйозне відео

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      Коала залізла у авто австралійця і насолоджувалася кондиціонером
      Коала залізла у авто австралійця і насолоджувалася кондиціонером / Фото з Facebook-сторінки Тіма Уітроу

      Австралієць Тім Уітроу пішов по справах, залишивши своє авто відчиненим. Коли винороб повернувся, то його чекав сюрприз – коала залізла в автівку і насолоджувалася прохолодою від кондиціонера.

      Тім знімав коалу на відео та фотографувався з нею. Відповідне відео він опублікував у себе на Facebook-сторінці.

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      Він намагався напоїти тварину водою з пляшки. Однак, коала виявилася примхливою і не захотіла пити з рук винороба.

      Австралієць вирішив вигнати тварину, але не зміг. Впертій коалі сподобалося сидіти у машині: спочатку вона насолоджувалася прохолодою на задньому сидінні, а потім перебралася на переднє. Коала намагалася вилізти через лобове скло і подряпала усе в машині.

      Пізніше коала таки вибралася з автівки через передні двері.

      Коала залізла в авто австралійця, аби насолодитися прохолодою від кондиціонера: курйозне відео

       

       

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Світ тварин Австралія
      Джерело: 24 канал
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