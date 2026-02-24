В Киеве началось заседание Коалиции желающих: главные заявления
Днем 24 февраля в Киеве началось заседание Коалиции желающих. В мероприятии лично приняли участие лидеры Финляндии, Европейского совета и Европейской комиссии, а также премьер-министры Хорватии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции и другие высокопоставленные европейские государства.
Трансляцию организовал Офис президента, а 24 Канал информирует о главных заявлениях лидеров.
Главные заявления европейских лидеров и чиновников на заседании Коалиции желающих
По гарантиям безопасности, Макрон отметил, что документ сейчас на финальной стадии подготовки.
Именно гарантии безопасности, по его словам, будут способствовать долгосрочному миру.
В то же время Макрон отметил успехи Украины на поле боя и поражения России, в частности экономические.
Также в онлайн-режиме к заседанию присоединился президент Франции Эммануэль Макрон.
По его словам, вряд ли возможен мир в краткосрочной перспективе, ведь пока Кремль не показывает готовности к конструктивному диалогу.
Поэтому должны продолжать двигаться,
Президент Украины анонсировал следующий этап переговоров с Россией. Трехсторонняя встреча должна состояться в течение недели или десяти дней.
Половина последнего пакета ПВО по программе PURL уже в Украине – она поступила два дня назад,
По его словам, Украина рассчитывает на следующий санкционный пакет, особенно против танкеров теневого флота россиян. А также Киев рассчитывает на получение от ЕС 90 миллиардов евро финансовой поддержки.
По словам Стармера, нельзя останавливать помощь Украине даже несмотря на дипломатический диалог, поскольку Россия преследует свои интересы и затягивает войну.
Премьер Британии Кир Стармер присоединился к заседанию онлайн. Он отметил четыре ключевых вопроса. Один из которых – годовщина полномасштабной войны. Также Стармер отметил, что Россия не одержала победы и понесла значительные потери – около 500 тысяч военных ради оккупации лишь 1% территории Украины.
В то же время он отметил, что сейчас необходимо усиливать санкционное давление, сообщив, что Великобритания объявила новый пакет санкций.
Конечно, мы сосредотачиваем внимание на теневом флоте, мы можем еще многое сделать и должны это сделать. Лучший способ увеличить давление на Россию – это подобные действия, потому что Россия должна платить страховые взносы на свой теневой флот,
Стармер акцентировал на том, что мир должен быть справедливым для Украины. По его словам, международные границы нельзя менять силой.
Лично на заседании Коалиции желающих в Киеве присутствуют президент Финляндии, президент Евросовета, президент Еврокомиссии, премьеры Ховартии, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Норвегии, Швеции, министр обороны Дании Эстонии Исландии Латвии Норвегии Швеции министр обороны Литвы, министр иностранных дел Польши, министр иностранных дел Испании, министр иностранных дел Нидерландов, госсекретарь по иностранным делам Великобритании и Северной Ирландии.