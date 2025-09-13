Западные партнеры Украины объединились в "Коалицию желающих", чтобы поддержать Украину и способствовать реальному завершению войны. Несмотря на это Киев продолжает сталкиваться с трудностями. Это противоречит всем усилиям, о которых говорят.

Экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал 24 Каналу, что его удивляет, как в Европе относятся к угрозам со стороны России. Мол, это вроде бы касается только Украины, однако, по его мнению, это совсем не так.

Смотрите также В ЕС хотят читать чаты своих граждан в соцсетях: что это значит и угрожает ли это Украине

В чем проблема "Коалиции желающих"?

Габриэлюс Ландсбергис отметил, что единственная причина, почему в Европе до сих пор нет войны – Украина воюет за нее.

Где же реальная "Коалиция желающих", которая была готова и способна изменить баланс в этой войне? Стратегическая коммуникация важна во время войны, чтобы можно было отправлять сообщения собственному обществу. Мол, мы делаем правильные вещи, находимся именно там, где, по вашему мнению, должны быть. Однако со временем кажется, что они говорят о вещах, которых на самом деле не делают,

– сказал он.

Экс-министр иностранных дел Литвы отметил, что именно так делает Европа, создавая псевдореальность. Европейские лидеры вроде бы помогают Украине, но не совсем, планируют бороться с Владимиром Путиным, но не на самом деле.

Такая же ситуация с гарантиями безопасности. Украина, вероятно, их получит, однако неизвестно, будут ли они на самом деле действовать, если будет необходимость.

Я разочаровываюсь каждый раз, когда появляется заголовок, что произошло что-то новое, но на самом деле, к сожалению, ничего существенного не происходит,

– подчеркнул Ландсбергис.

По его словам, возможно, Европа и США изменят свою позицию, однако сейчас именно Украина берет значительный удар на себя в войне, которую начала Россия. Кажется, что Европа сейчас в политической коме, ведь вместо того, чтобы просто наблюдать, должна была бы думать, как эффективно противостоять стране-агрессору.

Что известно о результатах встречи "Коалиции желающих"?