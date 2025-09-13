Ексміністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розповів 24 Каналу, що його дивує, як у Європі ставляться до загроз з боку Росії. Мовляв, це начебто стосується лише України, проте, на його думку, це зовсім не так.

У чому проблема "Коаліції охочих"?

Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що єдина причина, чому у Європі досі немає війни – Україна воює за неї.

Де ж реальна "Коаліція охочих", яка б була готова і здатна змінити баланс у цій війні? Стратегічна комунікація важлива у час війни, щоб можна було відправляти повідомлення власному суспільству. Мовляв, ми робимо правильні речі, перебуваємо саме там, де, на вашу думку, маємо бути. Однак з часом видається, що вони говорять про речі, яких насправді не роблять,

– сказав він.

Ексміністр закордонних справ Литви зауважив, що саме так робить Європа, створюючи псевдореальність. Європейські лідери начебто допомагають Україні, але не зовсім, планують боротися із Володимиром Путіним, але не насправді.

Така ж сама ситуація із гарантіями безпеки. Україна, ймовірно, їх отримає, проте невідомо, чи вони насправді діятимуть, якщо буде необхідність.

Я розчаровуюсь кожного разу, коли з'являється заголовок, що відбулось щось нове, але насправді, на жаль, нічого суттєвого не відбувається,

– підкреслив Ландсбергіс.

За його словами, можливо, Європа та США змінять свою позицію, проте зараз саме Україна бере значний удар на себе у війні, яку розпочала Росія. Видається, що Європа зараз у політичній комі, адже замість того, щоб просто спостерігати, мала б думати, як ефективно протистояти країні-агресорці.

Що відомо про результати зустрічі "Коаліції охочих"?