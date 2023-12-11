"Просто мишка": в Киевской области елку украсили "Машей и Медведем", но потом зарисовали

В Коцюбинском Киевской области установили елку, у подножия которой были изображены "Маша и Медведь", а также Дед Мороз и Снегурочка. На это обратила внимание бывшая главред "Честно" Ирина Федорив.

Женщина выложила фотографии, где под елкой в Коцюбинском изображены герои мультсериала "Маша и Медведь", популярного среди российских дошкольников. Также там видно Снегурочку в кокошнике – это тоже чисто русский персонаж.

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Что известно о скандальной елке в Коцюбинском

Федорив иронически назвала такое новогоднее дерево "йолкой", намекая на известную оговорку президента-беглеца Януковича в 2013 году, когда он не мог вспомнить, как же это будет на украинском.

Елка в Коцюбинском в 2023 году была украшена российскими персонажами / Фото Ирины Федорив

Вы понимаете, что только люди, не имеющие ощущения ценностей, могут впихнуть в 2023 году на елку "машу и медведя" и "дедушку мороза и снегурочку",

– возмущается Федорив.

Она обвинила поселкового голову Сергея Даниша от "Слуги народа". Федорив связывает его с Дубинским.

Что говорят местные власти

Сам Сергей Даниш дал по этому поводу комментарий "Украинской правде".

Эта елка с рисунками стоит уже четвёртый год. Мы не потратили ни копейки на ее установку. Это лишь декоративное ограждение с рисунками. "Машу и медведя" можно рассматривать просто как мишку и девочку. Никаких подтекстов там не было. Но я уже приказал зарисовать, потому что раздувают "зраду"... А дед Мороз... Это не он, а святой Николай!

– объяснил поселковый голова.

Впрочем, всем известно, что святой Николай выглядит совершенно иначе.

Уже днем 11 декабря, то есть через несколько часов после публикации фотографий скандальной "йолки", появился фотофакт, который удостоверяет: скандальных персонажей зарисовали или сняли.



Российские персонажи быстро исчезли с елки / Фото Ирины Федорив

Коцюбинское – это окрестность Киева. Уже долго идут дискуссии о присоединении этого поселка к столице. Он не был захвачено россиянами в 2022 году, хотя туда тоже прилетало. Недалеко от Коцюбинского – Ирпень, Буча и Гостомель.