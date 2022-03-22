Кодовое название "Хлам": Венедиктова рассказала о делах по нардепам, сбежавшим от войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину есть информация, что около 20 народных депутатов выехали за пределы нашего государства. В том числе среди них много мужчин.

Впрочем, правоохранители контролируют эту ситуацию с начала войны. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Читайте на сайте Мы начали обнаруживать шпионов еще до войны, – Венедиктова

Проект "хлам"

В частности, она пояснила, что пока они следят только за чиновниками высшего ранга. Пока нет столько ресурса, чтобы наблюдать за всеми остальными.

У меня есть такой проект с кодовым названием "хлам". Эта задача с первых дней – следить, кто из депутатов, министров, судей, правоохранителей, прокуроров покинул страну,

– заявила Венедиктова.

По словам генпрокурора, среди них есть те, которые уехали более или менее законно, ведь у них нет военного обязательства. В то же время все это все равно фиксируется и останется в делах.

"Более 20 народных депутатов уехали. У них все разные причины, которые мы будем отрабатывать", – отметила генпрокурор.

Есть более серьезные вопросы к 6 нардепам

Венедиктова отметила, что сейчас есть серьезные вопросы выезда из Украины 6 народных избранников. Как она отметила, там "перспектива может быть". В то же время добавила, что по отношению к остальным все еще выясняется.

"Возможно, цифры небольшие, но зато тактически подтверждены. Это то, на что можем выйти. Конечно, в перспективе будет больше оснований, но говорим мы не о статистике, а о качестве", – подытожила генпрокурор.

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