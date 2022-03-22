Втім правоохоронці контролюють цю ситуацію з початку війни. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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Проєкт "мотлох"

Зокрема вона пояснила, що поки вони стежать лише за чиновниками вищого рангу. Наразі немає стільки ресурсу, аби спостерігати за всіма іншими.

У мене є такий проєкт з кодовою назвою "мотлох". Це завдання з перших днів – слідкувати, хто з депутатів, міністрів, суддів, правоохоронців, прокурорів покинув країну,

– заявила Венедіктова.

За словами генпрокурорки, серед них є ті, які виїхали більш-менш законно, адже в них немає військового зобов'язання. Водночас все це однаково фіксується й залишиться в справах.

"Більше ніж 20 народних депутатів виїхали. У них усіх різні причини, які ми відпрацьовуватимемо", – зазначила генпрокурорка.

Є серйозні питання до 6 нардепів

Венедіктова зауважила, що зараз є серйозні питання щодо виїзду з України 6 народних обранців. Як вона наголосила, там "перспектива може бути". Водночас додала, що стосовно решти все ще з'ясовується.

"Можливо, цифри невеликі, але зате тактично підтверджені. Це те, на що можемо вийти. Звичайно, у перспективі буде більше підстав, але ж говоримо ми не про статистику, а про якість", – підсумувала генпрокурорка.

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