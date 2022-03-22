Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. Вона зазначила, що одні агенти були приховані, а інші активно проявляли свою позицію.

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"Всюди вони, на жаль, в нас були. Ми їх виявляємо. До того ж ми почали виявляти їх набагато раніше ще до війни. Навіть в Офісі Президента знайшли шпигуна. Тому ми з цим дуже щільно працювали, розуміючи, які виклики перед нами стоять", – розповіла Венедіктова.

Здаються самі

За словами генпрокурорки, наразі шпигунів почали знаходити серед адвокатів. Є такі, що самі приходять і здаються.

Дивимось, працюємо, підозрюємо. Рухаємось до суду. Все буде Україна. Звичайно, є речі глибокі, що вистрілять пізніше. Наше завдання – знайти якомога раніше, але робимо насправді багато превентивного,

– сказала генпрокурорка.

Вона додала, що в Офісі генпрокурора не знайшли шпигунів, але вони були в інших органах прокуратури.

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