Работы продолжались всю ночь: когда в Киеве вернут свет

Виталий Кличко рассказал, что сейчас идет активная работа, чтобы вернуть Киев в нормальную жизнь. В Минэнерго прогнозируют, что свет вернется в украинскую столицу уже к вечеру 24 ноября.

Мэр Киева рассказал, что работы по восстановлению света и водоснабжения в Киеве продолжались ночью и продолжились днем 24 ноября. Водоснабжение уже удалось вернуть.

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Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы. Но нужно еще некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность,

– заявил Кличко.

Какая ситуация со светом

Герман Галущенко – министр энергетики – рассказал, что ситуация должна улучшиться к вечеру. Необходимо, чтобы заработали все АЭС. Тогда будут поставлять энергию в сеть и значительно сократится дефицит.

Почему на этот раз свет восстанавливают дольше

В Укрэнерго подчеркнули, что на этот раз свет восстанавливают дольше, ведь российская террористическая атака 23 ноября отличалась от предыдущих.

На этот раз целью атаки 24 ноября были преимущественно объекты генерации. Удары повлекли за собой системную аварию и массовые обесточивания потребителей в Украине и Молдове. Пока Укрэнерго делает все возможное, чтобы вернуть блоки электростанций в работу. Кроме того, применяют резервные схемы питания потребителей.

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