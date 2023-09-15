В США назвали дату встречи Байдена и Зеленского: в ОП поблагодарили за новый пакет помощи

Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся уже в этом месяце. Это произойдет в Белом доме.

Новость сообщил Джейк Салливан – советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности – во время брифинга, информирует 24 Канал. Детали встречи пока не раскрывают.

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По словам Салливана, Байден и Зеленский встретятся уже 21 сентября. Украинский лидер прибудет в Вашингтон. Переговоры президентов пройдут в Белом доме.

В Офисе Президента уже отреагировали

Андрей Ермак провел разговор с Джейком Салливаном. Глава ОП подчеркнул, что они обсудили детали предстоящего визита Зеленского в США. Кроме того, говорилось о ситуации на поле боя и успехах украинских воинов.

"Поблагодарил за очередной пакет военной помощи Украины со стороны Соединенных Штатов, а также президента США Джозефа Байдена, Конгресса и всего американского народа за помощь и поддержку нашей страны в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность", – подчеркнул Ермак.

Что известно о предстоящей встрече

В сентябре 2023 года в Киев прибыл Энтони Блинкен – госсекретарь США. В украинской столице он встретился с Зеленским. Именно тогда впервые прозвучала информация о возможной скорой встрече президента Украины и лидера США.

Я с нетерпением жду обсуждения целого ряда вопросов, которые у нас есть, и я знаю, что президент будет с нетерпением ждать встречи с вами в ближайшее время,

– подчеркнул тогда Блинкен.

США поддерживают Украину в ее борьбе за свободу. В частности, помогают оружием. Кроме того, официальный Вашингтон регулярно вводит санкции против страны-террориста. Крайний раз – 14 сентября.