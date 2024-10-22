Где и когда именно будут осадки, спрогнозировали в Укргидрометцентре. Кстати, заморозки пока не ожидаются.
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Дожди в Украине
Синоптики обнародовали прогноз на трое суток, в частности, 23 – 25 октября. Отметили, будет без осадков.
Только днем 25 октября в восточных областях небольшой дождь в восточных областях,
– написали в Укргидрометцентре.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью и утром 24 – 25 октября на Западе местами туман.
Температура воздуха ночью +1 – +7 градусов, на побережье морей до +10. Днем +9 – +16. На Закарпатье, 23 – 24 октября и на Юге до +19.
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Дожди прогнозируют на Востоке 25 октября / Скриншот с Укргидрометцентра
Какой будет погода до конца октября
- Ранее, в интервью 24 Каналу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что практически до конца месяца будет оставаться поле высокого давления. Поэтому почти вся третья декада октября будет сухой.
- Снега еще ждать не стоит. Ведь мощное поле высокого давления не допускает к территории Украины сейчас никаких атмосферных фронтов.
- Очень высоких значений температуры уже не будет. Разве еще по южным областям до +18 градусов на часок где-то может прогреться воздух, впрочем, не более. Максимум приходится на полдень.
- "В целом это все равно будет поле высокого давления, более солнечная погода, достаточно комфортно. Бабьим летом это не назовешь, но можно отметить, что это немножко комфортная октябрьская погода. Будет спокойно", – подчеркнула Наталья Птуха.
- Кстати, эксперт отметила, что пока у нас тенденция к потеплению. В принципе, в этих пределах и будет удерживаться синоптическая ситуация практически всю третью декаду.
- В ближайшее время, то есть в обзорной практической синоптической перспективе, пока что морозов, в частности, до -10 градусов, нет.