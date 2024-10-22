Де і коли саме будуть опади, спрогнозували в Укргідрометцентрі. До речі, заморозки поки не очікуються.

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Дощі в Україні

Синоптики оприлюднили прогноз на три доби, зокрема, 23 – 25 жовтня. Зазначили, буде без опадів.

Лише вдень 25 жовтня у східних областях невеликий дощ,

– написали в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі та вранці 24 – 25 жовтня на Заході подекуди туман.

Температура повітря вночі +1 – +7 градусів, на узбережжі морів до +10. Вдень +9 – +16. На Закарпатті, 23 – 24 жовтня і на Півдні до +19.

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Дощі прогнозують на Сході 25 жовтня / Скриншот з Укргідрометцентру

Якою буде погода до кінця жовтня