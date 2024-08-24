Дожди накроют всю Украину: дата уже известна
Источник:Укргидрометцентр
В ближайшие дни в Украине будет тепло и солнечно. Осадки ожидаются только на Юго-Востоке и во временно оккупированном Крыму. Впрочем, впоследствии дожди могут накрыть всю территорию Украины.
Так, когда именно ждать осадков, какой будет погода в последнюю неделю августа, передает 24 Канал.
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Когда будут дожди в Украине
В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на трое суток, в частности, с 23 по 26 августа. Будет преимущественно без осадков. Только на Юго-Востоке в субботу, в воскресенье и понедельник в Крыму местами кратковременный дождь, гроза.
Температура 24 августа в западных, северных, местами центральных областях ночью +11 – +16 градусов, днем +26 – +31. На остальной территории Украины ночью +17 – +22, днем +29 – +34.
Далее, 25 и 26 августа, в Украине ночью +15 – +22 градуса, днем +29 – +34. Однако, в южной части, местами центральных и восточных областях сильная жара, в частности, +35 – +38 градусов.
Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 27 августа осадки ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.
Кстати, уже в среду, 28 августа, дожди могут накрыть всю территорию Украины.
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Ориентировочный прогноз на 28 августа / Скриншот с Укргидрометцентра
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Погода на сентябрь 2024 года
- Ранее синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок рассказала, что в этом году погода в сентябре, вероятно, будет похожей на августовскую. Ожидается, что начало осени будет теплым.
- В то же время Диана Кривобок отметила, точно сказать, какой будет осень, синоптики пока что не могут.
- "Знаю, что она будет переменчивой и медленно будет наступать. Но начало сентября может быть теплым, смотря, как будут меняться атмосферные процессы", – рассказала представительница Укргидрометцентра.