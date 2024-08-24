Дожди накроют всю Украину: дата уже известна

В ближайшие дни в Украине будет тепло и солнечно. Осадки ожидаются только на Юго-Востоке и во временно оккупированном Крыму. Впрочем, впоследствии дожди могут накрыть всю территорию Украины.

Так, когда именно ждать осадков, какой будет погода в последнюю неделю августа, передает 24 Канал.

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Когда будут дожди в Украине

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на трое суток, в частности, с 23 по 26 августа. Будет преимущественно без осадков. Только на Юго-Востоке в субботу, в воскресенье и понедельник в Крыму местами кратковременный дождь, гроза.

Температура 24 августа в западных, северных, местами центральных областях ночью +11 – +16 градусов, днем +26 – +31. На остальной территории Украины ночью +17 – +22, днем +29 – +34.

Далее, 25 и 26 августа, в Украине ночью +15 – +22 градуса, днем +29 – +34. Однако, в южной части, местами центральных и восточных областях сильная жара, в частности, +35 – +38 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 27 августа осадки ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

Кстати, уже в среду, 28 августа, дожди могут накрыть всю территорию Украины.

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Ориентировочный прогноз на 28 августа / Скриншот с Укргидрометцентра

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