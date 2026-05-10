Шквалы ветра и гроза с градом накроют одну из областей Украины

11 мая погода испортится в одном из регионов Украины. Там стоит ждать сильного ветра и осадков.

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на понедельник, 11 мая. Гроза накроет Львовскую область.

В какой области будет гроза и град?

По прогнозам синоптиков, на Львовщине ожидается переменная облачность. Ночью и утром область накроет слабый туман.

Во второй половине дня в регионе пройдет небольшой, местами умеренный кратковременный дождь. Также в области будут бушевать грозы, местами даже выпадет град.

Ветер будет разгоняться со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Во второй половине дня местами возможны шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью составит 2 – 7 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 – 2 градусов мороза.

Днем столбик термометра поднимется до 20 – 25 градусов тепла.

К слову, умеренные дожди ночью следует ожидать южным и центральным областям. Днем значительные осадки и грозы накроют Закарпатье.

Какая погода будет в Украине в ближайшее время?

До конца этой и в течение следующей недели в Украине сохранится прохладная и дождливая погода из-за активной циклонической деятельности над Атлантикой. Кое-где возможны грозы и осадки различной интенсивности. Об этом сообщил руководитель Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань.

По его словам, атмосферные фронты принесут дожди в большинство регионов. Температура воздуха ночью составит 8 – 13 градусов, днем – 15 – 20 градусов. Ощущение прохлады будет усиливать северный ветер.

Синоптик также отметил, что на следующей неделе циклоническая активность сохранится, поэтому дожди продолжатся. В то же время иногда возможны короткие прояснения и солнечная погода.

Виталий Постригань объяснил, что погоду в Украине сейчас формирует циклон Anne, который принес осадки и снижение температуры, особенно в западных областях. До этого теплую погоду обеспечивал антициклон, который сейчас смещается на юго-восток.

По прогнозу синоптика, сильной жары в ближайшее время в Украине не ожидается.