Мы как раз готовы к миру, – Зеленский объяснил, на каких условиях можно закончить войну
Источник:Владимир Зеленский
Россия постоянно заявляет, что готова к переговорам и прекращению огня, однако это не так. Владимир Зеленский озвучил позицию Украины по этому вопросу.
Вечером, 4 ноября, в своем обращении президент Украины отметил, что заявления Кремля о желании переговоров лживы. В мире не будет мира по формуле, которую хочет предложить Путин, – но только сохранение суверенитета нашего государства является путем урегулирования ситуации.
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Позиция России и Украины по отношению к миру: в чем разница
По словам Зеленского, декларируя благие намерения, российские вельможи думают о том, как ввести в заблуждение мир. Однако хорошо, что никто уже серьезно не прислушивается к "предложениям" Кремля.
Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде каких-нибудь наемников,
– сказал глава государства.
Условия, которые предлагает Украина для обеспечения мира и стабильности на континенте, более реалистичны и, самое главное, справедливы.
Мы готовы к миру. К честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает. Это уважение к Уставу ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение наших людей и привлечение России к ответственности,
– подчеркнул Зеленский.
Президент констатировал, что все виновные за преступления в Украине должны быть наказаны, а Россия должна выплатить репарации за причиненный ущерб.
Полное обращение Владимира Зеленского к гражданам 4 ноября: смотрите видео
Для чего Россия "активизировала" риторику о мире
Министерство иностранных дел Украины сообщало, что Россия на фоне неудач на поле боя пытается выиграть время и поэтому говорит о переговорах. Однако спикер ведомства Николенко подчеркнул, что единственное реалистическое урегулирование ситуации – немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод войск. Поэтому предложения Лаврова об обсуждении "украинского вопроса" с Западом о мире являются полным маразмом.
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Напомним, недавно публицист Андрей Пионтковский прокомментировал для чего Путину перемирие. По его словам, российский диктатор стремится заморозить войну в Украине, потому что нет ресурса, чтобы вести эффективные наступательные действия.