Мы как раз готовы к миру, – Зеленский объяснил, на каких условиях можно закончить войну

Россия постоянно заявляет, что готова к переговорам и прекращению огня, однако это не так. Владимир Зеленский озвучил позицию Украины по этому вопросу.

Вечером, 4 ноября, в своем обращении президент Украины отметил, что заявления Кремля о желании переговоров лживы. В мире не будет мира по формуле, которую хочет предложить Путин, – но только сохранение суверенитета нашего государства является путем урегулирования ситуации.

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Позиция России и Украины по отношению к миру: в чем разница

По словам Зеленского, декларируя благие намерения, российские вельможи думают о том, как ввести в заблуждение мир. Однако хорошо, что никто уже серьезно не прислушивается к "предложениям" Кремля.

Когда кто-то думает о переговорах, он не ищет, как обмануть всех вокруг, чтобы отправить еще десятки или сотни тысяч людей в мясорубку – мобилизованных или в виде каких-нибудь наемников,

– сказал глава государства.

Условия, которые предлагает Украина для обеспечения мира и стабильности на континенте, более реалистичны и, самое главное, справедливы.

Мы готовы к миру. К честному и справедливому миру, формулу которого мы неоднократно озвучивали. Нашу позицию мир знает. Это уважение к Уставу ООН, уважение нашей территориальной целостности, уважение наших людей и привлечение России к ответственности,

– подчеркнул Зеленский.

Президент констатировал, что все виновные за преступления в Украине должны быть наказаны, а Россия должна выплатить репарации за причиненный ущерб.

Полное обращение Владимира Зеленского к гражданам 4 ноября: смотрите видео

Для чего Россия "активизировала" риторику о мире

Министерство иностранных дел Украины сообщало, что Россия на фоне неудач на поле боя пытается выиграть время и поэтому говорит о переговорах. Однако спикер ведомства Николенко подчеркнул, что единственное реалистическое урегулирование ситуации – немедленное прекращение Россией войны против Украины и вывод войск. Поэтому предложения Лаврова об обсуждении "украинского вопроса" с Западом о мире являются полным маразмом.

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Напомним, недавно публицист Андрей Пионтковский прокомментировал для чего Путину перемирие. По его словам, российский диктатор стремится заморозить войну в Украине, потому что нет ресурса, чтобы вести эффективные наступательные действия.