Когда ждать похолодания: сколько еще в Украине будет тепло и солнечно

Сентябрь плавно подходит к концу. Впрочем, еще немного порадует украинцев своим теплом. Вскоре температура все же снизится.

Синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, что конец сентября будет теплым и солнечным. Когда снизится температура, пишет 24 Канал.

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Будет ли в ближайшее время сильное похолодание

Кибальчич отметил, что на территории Украины сохранится теплая, сухая и солнечная погода с температурным фоном на 3 – 6 выше климатической нормы. На Юге в какой-то степени ухудшится из-за порывистого восточного ветра.

Кроме того, из-за длительного отсутствия дождей в большинстве областей сохранится тенденция усиления засухи и пожарной опасности в лесах.

Заметим, что по прогнозу Кибальчича, в течение недели столбики термометров ночью будут достигать преимущественно +10...+15 градусов. На побережье морей до +18. Днем в Украине ожидается 23 – 28 градусов тепла.

Интересно, что похолодание, вероятно, начнется уже с 1 октября. Однако резкого и сильного синоптик пока не прогнозирует.

В воскресенье, 1 октября, в связи с прохождением слабо выраженного холодного фронта в Украине местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9…+14, днем +19…+24,

– отметил Кибальчич.

Только на Юге, по прогнозу синоптика, еще будет до +27 градусов.