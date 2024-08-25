Когда в Украине спадет сильная жара

В ближайшие дни в части областей Украины снова будет сильная жара. Кое-где до +37 градусов. Впрочем, вскоре температура пойдет на спад.

Когда же ждать ослабления жары и будет ли резкое похолодание в конце августа, передает 24 Канал.

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Когда отступит сильная жара

В Укргидрометцентре обнародовали прогноз на трое суток, в частности, с 25 по 27 августа. Отметили, что ночью +14 – +25 градусов, в воскресенье на Западе и Севере +12 – +17 градусов. Днем +29 – +34.

В южных, центральных, 25 августа и в восточных областях сильная жара +35 – +37 градусов,

– рассказали синоптики.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже со вторника начнется снижение температуры. В среду, 28 августа, в Украине ожидается максимум +32 градуса. Кстати, такие же показатели, вероятно, будут и 29 августа. Так что в конце августа сильная жара пойдет на спад.

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Прогноз погоды на 25 – 29 августа / Скриншоты из Укргидрометцентра