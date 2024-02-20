Никаких морозов по всей Украине: когда пригреет до +15 градусов

В Украине снова похолодало, в части областей даже до 11 градусов мороза. Впрочем, потеплению быть.

Уже вскоре столбики термометров могут подскочить до +15 градусов. Когда уже не будет морозов по всей Украине, пишет 24 Канал.

К теме Как долго еще будут морозы: когда потеплеет по всей Украине

Когда отступят морозы

Синоптики прогнозировали, что во вторник, 20 февраля, в западных и Житомирской, днем также в Винницкой, Киевской и Черниговской областях, а в последующие двое суток в Украине, кроме Юга, пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер будет южный, юго-западный, 5 – 12 метров на секунду. Ночью вторника 1 – 8 мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла, на Юге до +6. На Западе ночью около 0, днем 3 – 8 тепла.

21 – 22 февраля ночью от 3 тепла до 3 мороза (21 февраля на Левобережье 1 – 6 мороза), днем 2 – 8 тепла, в четверг на Юго-Западе страны до +11,

– отметили в Укргидрометцентре.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, уже 24 февраля морозов, вероятно, не будет нигде. Так, предварительно, прохладнее всего в Сумской области 0 – 2 тепла. Тем временем на Западе ночью даже до +8. Днем в Украине до +15 градусов.

Интересно Показатели фиксировали 50 градусов: метеорологи назвали самое жаркое место в Европе

Ориентировочный прогноз погоды на 24 февраля / Скриншот с Укргидрометцентра

Смотрите также Совсем не ледяное: полярники показали, как выглядит лето в Антарктике – яркие фото

Какая будет погода этой весной