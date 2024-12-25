Будут ли сильные снегопады уже на этой неделе

Обычно в декабре в большинстве областей Украины уже образуется снежный покров. Только на Юге бывает не каждый год. Впрочем, первый месяц зимы подходит к концу, а снежного покрова почти нет, разве что в Карпатах и кое-где на крайнем Западе.

Но будут ли сильные снегопады уже в ближайшие дни, – в интервью 24 Каналу рассказала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха

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Снег в Украине

Синоптик рассказывала, что на Рождество в большинстве западных областей возможен небольшой мокрый снег. В южных – дожди.

Впрочем, дальше влияние атмосферных фронтов будет ослабевать. Они будут отходить. Усилится поле повышенного давления. Антициклон будет простираться практически над всей Европой. Украина будет находиться под его влиянием с 26 декабря.

Поэтому в четверг разве что в Карпатском регионе остается еще небольшой снег. А вот небольшой дождь и мокрый снег месяцами могут быть немного в Крыму, южных и центральных областях. Остальная территория уже без осадков,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, 27 декабря так же будет преобладать погода без осадков. Кстати, до конца декабря снежного покрова в большинстве областей еще не будет. Сейчас он есть в Карпатах, и в ближайшие дни может немного прибавиться. Впрочем, на остальной территории, – разве что в крайних приграничных западных областях немножко может быть.

А так до конца декабря по территории Украины снежного покрова не ожидаем,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

Подытожила, целом начиная с 26-го и до 30 – 31 декабря будет влиять поле высокого давления. Оно просто сделает невозможным поступление в наше государство атмосферных фронтов и обеспечит стабильную спокойную погоду без осадков.