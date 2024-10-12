Синоптики предупредили о дожде с мокрым снегом: кому готовиться к непогоде

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины. Кое-где будут идти сильные дожди, а одному из регионов стоит готовиться к мокрому снегу.

Его прогнозируют уже 14 октября. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 13 – 15 октября

По данным синоптиков, мокрый снег выпадет на днях на высокогорье Карпат.

На высокогорье Карпат ночью 14 октября и днем 15 октября небольшой мокрый снег, в остальное время без осадков; температура ночью и днем около 0,

– сообщили в Укргидрометцентре.

В других областях Украины также прогнозируют осадки.

Так, 13 – 15 октября в большинстве областей пройдут небольшие дожди. А вот 13 октября на Левобережье – умеренные и местами значительные.

Между тем в западных областях будет преобладать сухая погода в эти дни.

"13 октября ночью и утром в западных областях туман, а в восточных и 14 октября в западных и северных областях местами порывы ветра 15 – 20 метров в секунду", – добавили синоптики.

Они также прогнозируют, что на Левобережье температура ночью будет 3 – 8 градусов тепла. А 14 октября на юге страны температура воздуха прогреется до 12 градусов.

Тем временем в западных областях 13 октября будут сильные заморозки – от 0 до 3 градусов ниже нуля. Но днем столбики термометра там будут показывать 8 – 15 градусов тепла, в южной части – даже до 17.