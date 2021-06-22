Настоящее лето: жара задержится в Украине

После затяжных дождей и похолодания в Украину с 20 июня наконец пришла жара. Температура воздуха колеблется от +29 до +35 градусов тепла.
По данным синоптиков Укргидрометцентра, теплее всего будет на Востоке и Севере. В то же время жителям других регионов также придется адаптироваться к летней жаре.
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Потепление будут сопровождать затяжные дожди и грозы. Частности, 27 июня дожди обещают во всех областях Украины.
Погода в Украине 23– 27 июня
Погода в среду, 23 июня, будет жаркой и сухой. Осадки прогнозируют на Западе и Юге. Теплее всего будет в Чернигове, Сумах и Луганске. Там обещают до +35 градусов.
Уже в четверг, 24 июня, Украину накроют грозы. В эпицентре непогоды также окажутся Запад и Юг. Температурными рекордсменами станут города Ужгород, Черкассы, Чернигов, Киев, Сумы, Харьков и Луганск. Температура воздуха там будет колебаться от +33 до +35 градусов.
Аналогичные погодные условия обещают также в пятницу, 25 июня. Пока Запад и Юг будут страдать от гроз, на Востоке и Севере будет сиять солнце. Средняя дневная температура составит +32 градуса.
Уже в субботу, 26 июня, грозы накроют большую часть Украины. Сухо будет только на Востоке. В то же время похолодание не прогнозируют.
До воскресенья, 27 июня, непогода окончательно закрепит свои позиции в Украине. Грозы обещают в абсолютно всех областях.
Прогноз погоді 24 июня / Укргидрометцентр
Прогноз погоди 25 июня / Укргидрометцентр
Прогноз погоди 26 июня / Укргидрометцентр
Прогноз погоди 26 июня / Укргидрометцентр
Как Украина пережила непогоду
- В Мелитополе на Запорожье, в ночь на 17 мая бушевала мощная гроза, во время которой выпал огромный град. Очевидцы сообщают, что стихия нанесла ущерб местному урожаю.
- 18 мая стихия пришла и во Львов. Там выпал обильный град величиной с горошину. Больше всего последствия непогоды ощутили жители Сиховского района Львова.
- В тот же день на непогоду жаловались и жители Киева. В столице также с неба падал град с дождем, местами был слышен гром и валились деревья.
- По состоянию на 21 июня в Одесской области из-за мощных дождей и ливней возникла угроза прорыва дамбы. Вследствие непогоды затопило город Измаил.
- Ливень также наделал беды в оккупированном Крыму. В частности, известно о первом погибшем в Ялте.