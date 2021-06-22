Настоящее лето: жара задержится в Украине

После затяжных дождей и похолодания в Украину с 20 июня наконец пришла жара. Температура воздуха колеблется от +29 до +35 градусов тепла.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, теплее всего будет на Востоке и Севере. В то же время жителям других регионов также придется адаптироваться к летней жаре.

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Потепление будут сопровождать затяжные дожди и грозы. Частности, 27 июня дожди обещают во всех областях Украины.

Погода в Украине 23– 27 июня

Погода в среду, 23 июня, будет жаркой и сухой. Осадки прогнозируют на Западе и Юге. Теплее всего будет в Чернигове, Сумах и Луганске. Там обещают до +35 градусов.

Уже в четверг, 24 июня, Украину накроют грозы. В эпицентре непогоды также окажутся Запад и Юг. Температурными рекордсменами станут города Ужгород, Черкассы, Чернигов, Киев, Сумы, Харьков и Луганск. Температура воздуха там будет колебаться от +33 до +35 градусов.

Аналогичные погодные условия обещают также в пятницу, 25 июня. Пока Запад и Юг будут страдать от гроз, на Востоке и Севере будет сиять солнце. Средняя дневная температура составит +32 градуса.

Уже в субботу, 26 июня, грозы накроют большую часть Украины. Сухо будет только на Востоке. В то же время похолодание не прогнозируют.

До воскресенья, 27 июня, непогода окончательно закрепит свои позиции в Украине. Грозы обещают в абсолютно всех областях.



Прогноз погоді 24 июня / Укргидрометцентр



Прогноз погоди 25 июня / Укргидрометцентр



Прогноз погоди 26 июня / Укргидрометцентр



Прогноз погоди 26 июня / Укргидрометцентр

Как Украина пережила непогоду