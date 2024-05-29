02:48, 29 мая

Издание The Telegraph написало, что Владимира Зеленского попросили не говорить о членстве Украины в НАТО в Вашингтоне.

Журналисты убеждают, ссылаясь на собственные источники, что среди стран, которые предостерегали не предлагать Киеву четкие временные рамки при подготовке к двухдневной встрече в Вашингтоне по случаю 75-летия НАТО, были США и Германия.

На саммите НАТО в Вашингтоне 9 – 11 июля, по данным источников, близких к изданию, Украина не получит никаких предложений по продвижению своей заявки на членство в Альянсе.